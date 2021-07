Highlights e gol Brasile-Perù 1-0: Copa America 2021 (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Brasile-Perù 1-0, match della semifinale di Copa America 2021. Una rete di Paquetà al 34? vale la finale per i verdeoro che si sbarazzano del Perù di Lapadula. L’attaccante ex Genoa è il più pericoloso e sfiora in una occasione il gol con un gran mancino neutralizzato in tuffo da Ederson. Ora il Brasile aspetta l’esito di Argentina-Colombia. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Glie le azioni salienti di1-0, match della semifinale di. Una rete di Paquetà al 34? vale la finale per i verdeoro che si sbarazzano deldi Lapadula. L’attaccante ex Genoa è il più pericoloso e sfiora in una occasione il gol con un gran mancino neutralizzato in tuffo da Ederson. Ora ilaspetta l’esito di Argentina-Colombia.SportFace.

