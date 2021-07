Heather Parisi perde le staffe per Raffaella Carrà. Parole al veleno! (Di martedì 6 luglio 2021) Heater Parisi ha mandato l’ultimo saluto alla collega Raffaella Carrà. Eppure, sembra che qualcosa non le sia andata giù. Il post è una frecciata al veleno. Heater Parisi, di origini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 6 luglio 2021) Heaterha mandato l’ultimo saluto alla collega. Eppure, sembra che qualcosa non le sia andata giù. Il post è una frecciata al veleno. Heater, di origini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - heather_parisi : È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto… - GingerJCB : @heather_parisi Smetta con questi attacchi è diventata patetica. Come mito mi è proprio caduto. #poveraccia - stefaniaaltamur : @AngeloMercuri @heather_parisi Mercurio perché mi hai bloccato...sei uno di loro???????????? - Salvobracchitt2 : @GiusCandela @heather_parisi come Raffa non ci arrivi! -