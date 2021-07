Heather Parisi, la polemica dopo la morte di Raffaella Carrà: “Che ipocrisia” (Di martedì 6 luglio 2021) Heather Parisi è sempre stata una grande fan di Raffaella Carrà e proprio ieri sera è andata in onda su Rai Uno una puntata di Carramba Che Sorpresa con le due artiste insieme. Stamani però è arrivato uno strano tweet della ballerina: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia“. Secondo molti queste parole potrebbero essere una frecciatina alla lettera che Lorella Cuccarini ha scritto per Raffaella. È sorprendente: il potere che ha la ... Leggi su biccy (Di martedì 6 luglio 2021)è sempre stata una grande fan die proprio ieri sera è andata in onda su Rai Uno una puntata di Carramba Che Sorpresa con le due artiste insieme. Stamani però è arrivato uno strano tweet della ballerina: “È sorprendente: il potere che ha laumana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria“. Secondo molti queste parole potrebbero essere una frecciatina alla lettera che Lorella Cuccarini ha scritto per. È sorprendente: il potere che ha la ...

