Heather Parisi al vetriolo dopo la lettera della Cuccarini per la Carrà | parla di ipocrisia

(Di martedì 6 luglio 2021) Ladi Lorellascrittala morte di Raffaellae condivisa poche ore fa sui social, ha fatto molto discutere. C’è chiaramente il massimo rispetto per le scelte di una persona che potrebbe aver messo anche una pietra sopra, voltato pagina e dimenticato anche dichiarazioni molto forti fatte in passato. Nessuno di noi quindi è qui per giudicare la decisione di Lorella. Ma c’è qualcuno che lo ha fatto, pur senza fare nomi. Quel qualcuno è, nemica, non amatissima,. E’ chiaro che il tweet postato pochi ...

Advertising

heather_parisi : L'art 36RegUE 2021/953 (Green Pass) che previene la discriminazione verso non vaccinati è tradotto nella versione i… - heather_parisi : È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto… - lilith975 : RT @RobyGiotto: @elonmaschera @AzzurraBarbuto @barbarab1974 @EliseiNicole @fratotolo2 @Gigadesires @heather_parisi @MinutemanItaly Che meri… - JustPaolaC : @enricamagri @FabioMiraglia @heather_parisi Beh ma sembra riferirsi a un maschio. Ad ogni modo la storia di Pippo è vera… - lilith975 : RT @ivic49824555: @elonmaschera @AzzurraBarbuto @barbarab1974 @EliseiNicole @fratotolo2 @Gigadesires @heather_parisi @MinutemanItaly Ti ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Parisi

Il Sussidiario.net

Detto che, inspiegabilmente silente nei confronti di Raffaella, si è subito catapultata sulla facile preda, qui ci vorrebbero 10 minuti di Arisa da X Factor nel commentare il '...Lanciò me, Baudo, Vianello e la Mondaini,? Eravamo terrorizzati dalla sua voce. Solo se non diceva nulla, voleva dire che si andava bene. Se no, guai. E a me piace così. Per far bene, ...La replica del fortunato show di Raffaella Carrà, scomparsa ieri, ha radunato moltissimi spettatori, incantati dall'illusione di una showgirl sempre eterna e riconoscibile, come se non se ne fosse mai ...Raffaella Carrà protagonista di Carràmba! Che sorpresa, la replica del celebre programma andato in onda per la prima volta nel 1995.