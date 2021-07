Hakimi supera Ibra | Icardi e Ronaldo La top 10 delle cessioni interiste

(Di martedì 6 luglio 2021) L'esterno marocchino dopo una sola stagione in nerazzurro passa al Psg per 68 milioni più 5 di bonus. Continua AchrafZlatanhimovic MauroMateo Kovacic Samuel Eto'o Vampeta ...

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi supera

La Gazzetta dello Sport

L'esterno marocchino dopo una sola stagione in nerazzurro passa al Psg per 68 milioni più 5 di bonus. Continua AchrafZlatan Ibrahimovic Mauro Icardi Ronaldo Mateo Kovacic Samuel Eto'o Vampeta Hernan Crespo Clarence Seedorf Mario Balotelli... dall'Olanda si continua a parlare di Dumfries come possibile sostituto di Achraf. I media ... Al momento il costo di Dumfriesi 20 milioni di euro: troppi per l'Inter.Quote di Suning.com cedute ad un nuovo fondo con dentro Alibaba: Zhang cede il 17% dopo perdite di 2.5 miliardi di yuan ...Mercato Inter, oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Hakimi al Paris Saint Germain, operazione che permetterà ai nerazzurri di incassare 70 milioni ...