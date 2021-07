Hakimi, solo PSG: giornata di visite e firme, tutto confermato (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi doveva essere la giornata delle visite e delle firme per sancire il trasferimento di Achraf Hakimi dall’Inter al Paris Saint-Germain. E’ andata esattamente così, l’esterno ormai ex Inter verrà presto ufficializzato dal suo nuovo club, per una cifra complessiva leggermente superiore ai 70 milioni. Hakimi firmerà un contratto quinquennale da otto milioni di base fissa più bonus. E’ inutile ribadire, lo dicono i fatti, che il PSG sia stato sempre in vantaggio per l’esterno marocchino. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi doveva essere ladellee delleper sancire il trasferimento di Achrafdall’Inter al Paris Saint-Germain. E’ andata esattamente così, l’esterno ormai ex Inter verrà presto ufficializzato dal suo nuovo club, per una cifra complessiva leggermente superiore ai 70 milioni.rà un contratto quinquennale da otto milioni di base fissa più bonus. E’ inutile ribadire, lo dicono i fatti, che il PSG sia stato sempre in vantaggio per l’esterno marocchino. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

