Hakimi, solo PSG: finalmente è ufficiale! (Di martedì 6 luglio 2021) Avevamo detto: Paris Saint-Germain sempre in pole per Achraf Hakimi, mai alcun sorpasso del Chelsea. E pochi minuti fa il PSG ha ufficializzato sui social l'arrivo dell'esterno marocchino, un altro grande rinforzo della straordinaria campagna acquisti del club parigino. Adesso sono attesi altri annunci importanti, a partire da Donnarumma e Sergio Ramos. Ma non finirà qui, il PSG è sempre più scatenato… Appréciez le talent ! pic.twitter.com/gQqEoqLrPh — Paris Saint-Germain (@PSG inside) July 6, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

