Hakimi: "È stato un solo anno, ma che anno! Mi porto l'Inter nel cuore"

Achraf Hakimi saluta l'Inter Dopo l'ufficialità del suo passaggio al PSG, Achraf Hakimi ha salutato il mondo Inter attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram con sfondo una sua foto insieme alla coppa dello Scudetto vinto con i nerazzurri. "È stato solo un anno, ma che anno! Prima di arrivare, non potevo immaginare cosa significa indossare la maglia dell'Inter. È stato un onore difendere questi colori. È stata una stagione difficile dovuta alla pandemia, ma ho comunque potuto godere di momenti indimenticabili"

