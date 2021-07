Hakimi al PSG, il saluto dell’Inter: “Grazie!” (Di martedì 6 luglio 2021) E’ arrivato l’annuncio del PSG che ha ufficializzato l’acquisto di Achraf Hakimi. E’ arrivata anche la nota dell’Inter che sul sito ha pubblicato la cessione al PSG: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain FC: l’esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”. Su twitter è arrivato il saluto: “Grazie”. Grazie! Il Club ringrazia il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) E’ arrivato l’annuncio del PSG che ha ufficializzato l’acquisto di Achraf. E’ arrivata anche la notache sul sito ha pubblicato la cessione al PSG: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achrafal Paris Saint-Germain FC: l’esterno classe 1998 si trasferisce a titolo definitivo al club francese. Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Scudetto. Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”. Su twitter è arrivato il: “Grazie”.Il Club ringrazia il ...

