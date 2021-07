Gwen Stefani sposa Blake Shelton con gli stivali da cowgirl (Di martedì 6 luglio 2021) “I sogni diventano realtà”, ha scritto Gwen Stefani sulla sua pagina Instagram, per svelare al mondo che il 3 luglio ha sposato Blake Shelton. I due cantanti si sono promessi amore eterno nel ranch in Oklahoma di Shelton, davanti a quaranta persone, in una cerimonia intima nella cappella costruita da Blake stesso per l’occasione. E’ stata proprio la sposa a pubblicare una carrellata di immagini da sogno del lieto evento. I dettagli del loro amore Insieme dal 2015, Gwen Stefani e Blake ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 6 luglio 2021) “I sogni diventano realtà”, ha scrittosulla sua pagina Instagram, per svelare al mondo che il 3 luglio hato. I due cantanti si sono promessi amore eterno nel ranch in Oklahoma di, davanti a quaranta persone, in una cerimonia intima nella cappella costruita dastesso per l’occasione. E’ stata proprio laa pubblicare una carrellata di immagini da sogno del lieto evento. I dettagli del loro amore Insieme dal 2015,...

glooit : Gwen Stefani sposa in stivali e minigonna: i due abiti bianchi per il matrimonio con Blake Shelton leggi su Gloo… - CitizenOCydonia : Gwen Stefani si è risposata domenica (con Blake Sheldon) ma io sono ancora fermo qui,al suo matrimonio con Gavin Ro… - statodelsud : Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati: matrimonio in segreto per pochi invitati - Pino__Merola : Gwen Stefani e Blake Shelton si sono sposati: matrimonio in segreto per pochi invitati - lanaquee12 : RT @justashefanigrl: Buongiorno solo a Blake Shelton e Gwen Stefani-Shelton che sono ufficialmente sposati -

