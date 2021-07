Guenda Goria sotto shock, incidente in barca con il fidanzato: sfiorata la tragedia (Di martedì 6 luglio 2021) “Siamo sotto shock” fa sapere Guenda Goria, che insieme al fidanzato ha rischiato un brutto incidente con la barca. Ecco il suo racconto. La vacanza da sogno in Sicilia stava per trasformarsi in un incubo per Guenda Goria ed il fidanzato Mirko Gancitano: i due hanno sfiorato un grave incidente a bordo della loro barca. Ma la paura è ancora tanta, così Guenda avverte: “Ricordatevi che il mare è pericoloso“. Ecco che cosa è successo. Avrebbe potuto ... Leggi su formatonews (Di martedì 6 luglio 2021) “Siamo” fa sapere, che insieme alha rischiato un bruttocon la. Ecco il suo racconto. La vacanza da sogno in Sicilia stava per trasformarsi in un incubo pered ilMirko Gancitano: i due hanno sfiorato un gravea bordo della loro. Ma la paura è ancora tanta, cosìavverte: “Ricordatevi che il mare è pericoloso“. Ecco che cosa è successo. Avrebbe potuto ...

