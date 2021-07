Gucci e Intesa Sanpaolo, accordo per transizione sostenibile filiera (Di martedì 6 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Gucci e Intesa Sanpaolo rinnovano la loro collaborazione a favore delle eccellenze italiane mettendo per la prima volta al centro la transizione della filiera produttiva verso pratiche sostenibili e inclusive. L'accordo annunciato oggi, unico in Italia, si pone l'obiettivo di supportare le aziende della filiera Gucci a intraprendere un percorso di miglioramento della propria sostenibilità sociale e ambientale attraverso l'attuazione di azioni e interventi concreti, coerenti con le direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) –rinnovano la loro collaborazione a favore delle eccellenze italiane mettendo per la prima volta al centro ladellaproduttiva verso pratiche sostenibili e inclusive. L'annunciato oggi, unico in Italia, si pone l'obiettivo di supportare le aziende dellaa intraprendere un percorso di miglioramento della propria sostenibilità sociale e ambientale attraverso l'attuazione di azioni e interventi concreti, coerenti con le direttrici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ...

