Guardiola sul mercato del City: “Attaccante? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Io penso che non arriverà” (Di martedì 6 luglio 2021) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso di un’intervista rilasciata a TV3, ha risposto ad alcune domande di mercato. In particolare si è soffermato sul possibile arrivo di un Attaccante per la sua squadra. “Dal punto di vista finanziario tutti i club sono in difficoltà e noi non facciamo eccezione. In rosa noi abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres, che ha lavorato benissimo come falso nueve. Noi abbiamo anche diversi giocatori interessanti che arrivano dall’Academy. Inoltre, molto spesso, ci troviamo a giocare senza un vero centravanti. Non so se arriverà un Attaccante, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Pep, allenatore del Manchester, nel corso di un’intervista rilasciata a TV3, ha risposto ad alcune domande di. In particolare si è soffermato sul possibile arrivo di unper la sua squadra. “Dal punto di vista finanziario tutti i club sono in difficoltà e noi non facciamo eccezione. In rosa noi abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres, che ha lavorato benissimo come falso nueve. Noi abbiamo anche diversi giocatori interessanti che arrivano dall’Academy. Inoltre, molto spesso, ci troviamo a giocare senza un vero centravanti. Non so seun, ...

Advertising

simshine95 : @SalpadrinoT La storia è semplice. La Juve manda via Allegri per prendere un allenatore giochista. Punta Guardiola… - alei1004 : @faberskj @ilciccio67 Io sul calcio non cambierò mai idea,neppure se venisse Guardiola, si vince con i giocatori, g… - sportli26181512 : Spagna, Guardiola: 'Felice per Luis Enrique, merita tutto e di più': Le parole del tecnico del Manchester City sul… - jason05_ : Io non so se sia colpa di Guardiola il motivo per cui il ruolo di centravanti è in crisi (dubito) ma sono abbastanz… - napolista : Sul Corriere della Sera. Guardiola non ama il centravanti, quello è il posto dello spazio vuoto. Oggi si gioca per… -