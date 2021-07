Gruppo Cassa Centrale presenta la Dichiarazione Non Finanziaria 2020 (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Risparmio energetico, vicinanza al territorio, tutela e valorizzazione delle persone e delle differenze di genere. Sono questi solo i principali risultati che emergono dalla Dichiarazione Non Finanziaria consolidata 2020 del Gruppo Cassa Centrale, che include i risultati ottenuti singolarmente dalle 73 banche affiliate ed alcune iniziative coordinate per promuovere e perseguire gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “Abbiamo subito colto l’opportunità di comunicare le caratteristiche distintive del Gruppo Cassa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Risparmio energetico, vicinanza al territorio, tutela e valorizzazione delle persone e delle differenze di genere. Sono questi solo i principali risultati che emergono dallaNonconsolidatadel, che include i risultati ottenuti singolarmente dalle 73 banche affiliate ed alcune iniziative coordinate per promuovere e perseguire gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “Abbiamo subito colto l’opportunità di comunicare le caratteristiche distintive del...

