morto un motociclista di 32 anni, Giuseppe Buccheri, in un incidente stradale avvenuto la sera di lunedì 5 luglio alle ore 21.00 all'incrocio tra via Liguria e Firenze a Legnano.

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente nel milanese, morto un motociclista 32enne L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Busto Arsizio, intervenuta sul posto per i rilievi, secondo una prima ricostruzione sembra che il 32enne sia rovinato al suolo ...

Russia: trovati resti dell'aereo, non ci sono sopravvissuti L'ultimo grave incidente aereo in Russia risale al maggio 2019, quando un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di ...

Modena, il grave incidente al parco Novi Sad: «La Ferrari al fianco del meccanico» La Gazzetta di Modena Milano, incidente a Legnano: moto contro auto, morto un motociclista di 32 anni Morto un motociclista di 32 anni, Giuseppe Buccheri, in un incidente stradale avvenuto la sera di lunedì 5 luglio alle ore 21.00 all'incrocio tra via Liguria e Firenze ...

Sasso Marconi: malore improvviso, esce di strada con la macchina, grave Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un 70enne italiano che si trovava alla guida di una Mercedes GLA, con un’amica a bordo, sia uscito fuori strada, probabilmente a causa di malore improv ...

