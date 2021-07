Grand Hotel, trama puntata 7 luglio: Alicia sposa Diego (Di martedì 6 luglio 2021) Grandi colpi di scena in arrivo a Grand Hotel nel prossimo appuntamento. La trama inerente la puntata in onda mercoledì 7 luglio, rivela che Alicia delusa da Julio che è tornato all'albergo, sposerà Diego per ripicca. Nel frattempo, il detective Ayala troverà l'assassino di Cristina mentre la lettera finirà nelle mani di Belen, la quale farà di tutto per accelerare le nozze con Andres. Intanto, Benjamin per non far scoprire che è lui l'assassino del coltello d'oro, andrà via con una scusa. Infine, Julio sventerà un attentato ad Andres mentre Belen ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 luglio 2021)i colpi di scena in arrivo anel prossimo appuntamento. Lainerente lain onda mercoledì 7, rivela chedelusa da Julio che è tornato all'albergo, sposeràper ripicca. Nel frattempo, il detective Ayala troverà l'assassino di Cristina mentre la lettera finirà nelle mani di Belen, la quale farà di tutto per accelerare le nozze con Andres. Intanto, Benjamin per non far scoprire che è lui l'assassino del coltello d'oro, andrà via con una scusa. Infine, Julio sventerà un attentato ad Andres mentre Belen ...

Ultime Notizie dalla rete : Grand Hotel Arte, design e feste: Laba Firenze celebra i primi 20 anni Dopo la Fashion Night dello scorso 29 giugno al B - Roof, il ristorante panoramico del Grand Hotel Baglioni, che ha visto sfilare le collezioni di 34 ragazzi del secondo e terzo anno di Moda della ...

Wanda Nara nel Golfo: Napoli, come sei bella. Vacanza con le figlie a Capri Per il suo soggiorno caprese ha scelto una delle eleganti suite del Grand Hotel Quisisana, dove resterà per qualche giorno per godersi il sole e il mare caprese. Appena sbarcata non ha perso tempo, ...

Al Grand Hotel Convento di Amalfi si sta sospesi nel bel panorama Il Sole 24 ORE Arte, design e feste: Laba Firenze celebra i primi 20 anni Vent'anni di sfide appassionanti, di talenti che emergono e di obiettivi raggiunti. La Laba di Firenze celebra i suoi primi 20 anni di vita con una serie di eventi che, dopo lo stop imposto dalla pand ...

Tornano gli incontri del Principe Al Grand Hotel Principe di Piemonte si parte venerdì 9 luglio con Maria Elena Boschi. Tra gli ospiti Mara Venier, Fede-Brosio, Sallusti-Palamara, la ministra Gelmini e il governatore toscano Giani. Po ...

