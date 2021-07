Golf, il PGA Tour si sposta in Illinois per il John Deere Classic 2021 senza azzurri al via (Di martedì 6 luglio 2021) Il PGA Tour si prepara per l’ultima settimana di avvicinamento all’Open Championship, e in Illinois tutto è pronto per il John Deere Classic 2021. Quando due anni fa il calendario del Golf è stato rivoluzionato, diventando più snello e compatto con i quattro major e i playoff della FedEx Cup tutti concentrati in pochi mesi, molti hanno accolto positivamente il cambiamento che ha portato certamente tanta suspense e adrenalina. Tuttavia in questo stravolgimento sono sorti anche dei problemi, dei danni collaterali che hanno fatto sì che alcuni dei tornei che si ritrovano in ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Il PGAsi prepara per l’ultima settimana di avvicinamento all’Open Championship, e intutto è pronto per il. Quando due anni fa il calendario delè stato rivoluzionato, diventando più snello e compatto con i quattro major e i playoff della FedEx Cup tutti concentrati in pochi mesi, molti hanno accolto positivamente il cambiamento che ha portato certamente tanta suspense e adrenalina. Tuttavia in questo stravolgimento sono sorti anche dei problemi, dei danni collaterali che hanno fatto sì che alcuni dei tornei che si ritrovano in ...

Advertising

STnews365 : Golf: Rahm ancora in testa al ranking. Migliozzi primo italiano L'azzurro scende al 71° posto. Esce dalla top 10 Mc… - CatelliRossella : Davis vince il Rocket Classic, 1/o titolo su PGA Tour - ANSA Golf - - OA_Sport : Golf: Cameron (o Cam, come da nuova volontà di farsi chiamare) Davis vince il suo primo torneo sul PGA Tour - francomannarini : gentilmente potete chiarire per i nrofiti come si divide il mondo golf dei tornei? tipo pga, european tour, etc etc… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Golf: PGA Tour, stop ai tamponi Covid dal 3M Open: (ANSA) - ROMA, 01 LUG - Se in Europa la R&A ha… -