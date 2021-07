Gli studenti non sanno scrivere correttamente in italiano. La lettera caduta nel dimenticatoio (Di martedì 6 luglio 2021) Inviata da Mario Bocola - È caduta nel dimenticatoio! Vi ricordate la lettera dei 600 docenti universitari e degli 85 linguisti che hanno scritto al Ministero dell’Istruzione un’accorata lettera per denunciare senza mezzi termini che gli studenti italiani, anche universitari, iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, oltre a non saper scrivere correttamente in italiano non conoscono bene le regole grammaticali della morfologia, della sintassi, dell’analisi logica e del periodo non sanno leggere o addirittura leggono ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Inviata da Mario Bocola - Ènel! Vi ricordate ladei 600 docenti universitari e degli 85 linguisti che hanno scritto al Ministero dell’Istruzione un’accorataper denunciare senza mezzi termini che gliitaliani, anche universitari, iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale, oltre a non saperinnon conoscono bene le regole grammaticali della morfologia, della sintassi, dell’analisi logica e del periodo nonleggere o addirittura leggono ...

Advertising

ladyonorato : Qualcuno può spiegare a De Luca che: 1. non esiste obbligo vaccinale per gli studenti; 2. il Regolamento UE n. 2021… - LaStampa : Università del Piemonte Orientale, identità alias per gli studenti transgender: “Garantito il rispetto dell’identit… - ernestocarbone : Io mi auguro che gli studenti dell’Università degli stranieri di Siena non capiscano l’italiano #Montanari - LoredanaDiMaio3 : RT @ilfattoblog: Caro ministro Bianchi, i tifosi viaggiano: perché gli studenti no? [LEGGI] - orizzontescuola : Gli studenti non sanno scrivere correttamente in italiano. La lettera caduta nel dimenticatoio -