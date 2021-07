GLI EUROPEI CON BUBINO: ITALIA-SPAGNA È LA SFIDA DI LUSSO CHE VALE LA FINALISSIMA (Di martedì 6 luglio 2021) ITALIA-SPAGNA, con le note di Raffaella Carrà e della sua “A far l’amore comincia tu” nel pre partita, è la semifinale di Euro 2020. In diretta alle 21 dallo Stadio Wembley di Londra, il match che VALE il ticket per la finale di domenica si prospetta apertissimo. L’ITALIA arriva dalla convincente vittoria nei quarti contro il Belgio mentre la SPAGNA è riuscita ad avere la meglio sulla Svizzera solo ai rigori. La telecronaca è curata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi su Sky e Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro su Rai1. Squadra arbitrale quasi tutta tedesca per la semifinale tra ITALIA e ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 luglio 2021), con le note di Raffaella Carrà e della sua “A far l’amore comincia tu” nel pre partita, è la semifinale di Euro 2020. In diretta alle 21 dallo Stadio Wembley di Londra, il match cheil ticket per la finale di domenica si prospetta apertissimo. L’arriva dalla convincente vittoria nei quarti contro il Belgio mentre laè riuscita ad avere la meglio sulla Svizzera solo ai rigori. La telecronaca è curata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi su Sky e Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro su Rai1. Squadra arbitrale quasi tutta tedesca per la semifinale trae ...

