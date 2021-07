(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al dottor Pierpaolo, per sei anni procuratore aggiunto a Torre Annunziata, arrivi il mio ringraziamento e la mia personale stima per ilprofuso nel combattere la criminalità e per la dedizione prestata ogni giorno nella Procura della Repubblica di Torre Annunziata”. E’ il commento di Catello, deputato di, in relazione all’addio del procuratore aggiunto Pierpaoloche tornerà alla Procura di Napoli: “In questi anni, caratterizzati dall’intensocoordinato dal dottor ...

anteprima24 : ** #Giustizia, #Vitiello (Italia Viva): 'Buon lavoro a #Filippelli' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Vitiello

anteprima24.it

...alla. E dopo anni è giusto che le verità vengano a galla.' I brani contenuti nel libro di Sardo, sono stati affidati alla lettura del vicesindaco e assessore alla cultura Anna: '...), quelle pensionistiche (M. Raitano) e quelle relative agli ammortizzatori sociali, ... contro le politiche di austerità, aventi come oggetto la difesa dei diritti e lasociale e la ...Nel “Giardino della Legalità” a Villa Parnaso commemorazione in onore di Luigi Staiano , giovane imprenditore torrese ucciso il 4 luglio del 1986, per mano della ...La seconda lettura che la liturgia ci ha offerto oggi, domenica 27 giugno, racconta di san Paolo che invita i cittadini di Corinto a essere solidali, di più, a far sì che vi sia “uguaglianza”, come st ...