Giuntoli e Spalletti in costante contatto | la rivelazione

(Di martedì 6 luglio 2021) Tra il Napoli e, dirigente sportivo, sembra non esserci nessun problema e al riguardo ne ha parlato Antonio Corbo, giornalista, nel suo editoriale per Repubblica. Ecco quanto emerso: "L'assenza nella conferenza del 30 giugno a Roma ha fatto circolare voci indiscrete sulla posizione del direttore sportivo. Masono stati visti proprio ieri al mare in Versilia insieme. I due parlano ogni giorno, sono amici e i toscani del calcio si intendono sempre. Anche loro due. Come travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di luglio. Cheabbia già rimosso qualche ombra sull'assetto ...

Il ds vorrebbe strappare uno sconto dal club tedesco, proprio in virtù della scadenza ravvicinata del contratto. Infine, nel Napoli di Spalletti Grillitsch, se confermato il 4 - 2 - 3 - 1, ...Napoli - Secondo quanto riferito dal portale Gazzetta.it il Napoli avrebbe mosso passi in avanti per mettere le mani sul 25enne centrocampista Florian Grillitsch . Dal portale si legge: Florian Grillitsch al Napoli: Spalletti dà il via libera. La SSCN offre 8 milioni di euro per il giocatore, l'Hoffenheim ne chiede 15.