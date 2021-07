Giulia De Lellis fa una confessione intima | “A volte mi scappa”

Advertising

_mary_esse_ : @gefuhl_ Giulia De Lellis? - infoitcultura : Giulia De Lellis parla di Love Island e svela qual è il suo sogno - infoitcultura : Love Island, Giulia De Lellis svela un retroscena: 'Ho visto delle cose per le quali mi sono dovuta mordere la ling… - infoitcultura : Giulia De Lellis svela il suo sogno: “Mi sento portata” - infoitcultura : Giulia De Lellis pronta a sposare Carlo Beretta: il clamoroso gossip -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

De, reduce dall'esperienza come conduttrice di Love Island, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver raggiunto la popolarità partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di ...Come l'influencerDe, Aldo e Alessia, Francesca e Eugenio, Rosa Perrotta e Pietro e Tartaglione e altri ancora... Così dopo il successo di Temptation Island, che confermiamo ieri sera ...Giulia De Lellis, reduce dall'esperienza come conduttrice, confessa di avere ancora un desiderio professionale: "Sogno di diventare una cantante".Giulia De Lellis a Love Island, Gabriele Parpiglia: “E’ stata bravissima”. Giulia De Lellis a Love Island non ha convinto proprio tutti Il magazine Nuovo ha pubblicato sull’ultimo numero uscito nelle ...