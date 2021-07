Advertising

webecodibergamo : Giugno anomalo senza temporali: ci salva la neve - moonshadow_369 : @_fortunata_ Doc,ti attendevo! La prima dose mi è stata somministrata il 16 giugno. Avevo il richiamo il 21 luglio,… - iconanews : Giugno 2021 tra caldo anomalo e siccità: al Nord-Est è stato il più secco in assoluto - _SarCaustic : @fattoquotidiano Anche il caldo attuale in Italia, è anomalo considerato che ancora è giugno. -

Ultime Notizie dalla rete : Giugno anomalo

iLMeteo.it

...precedente in quanto, bisogna metterli a confronto con il 2019 e qui vediamo quello che davvero stupisce: , +18,7 se consideriamo l'intero primo semestre. Fenomeno Tracer 9 nel mese di...E' quanto sostiene Coldiretti in riferimento all' allerta della protezione civile in Veneto, Lombardia ed Emilia dopo un mese disegnato da carenza idrica e da caldo. L'acqua e' attesa ...Se puoi vedere, guarda. Se puoi guardare, osserva. “Cecità“, di José SaramagoI modelli teorici a lungo termine definiti un paio di mesi fa sembra abbiano dato valide previsioni: con giugno, dopo la fr ...Meteo - In arrivo SOLE e GRAN CALDO al Centro Sud, qualche temporale anche FORTE al Nord, tutti i dettagli. Nessun particolare disturbo sul resto della Penisola salvo che per il transito di qualche in ...