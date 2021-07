Giornata Internazionale del bacio: beauty spa per labbra che tornano protagoniste (Di martedì 6 luglio 2021) Mascherina (quasi) appesa al chiodo e bocca ai nastri di partenza, pronta a schioccare 24mila baci e oltre. Le labbra non aspettano altro che essere di nuovo le star del makeup e di vestirsi di tonalità brillanti. Ancora di più in occasione della Giornata Internazionale del Bacio, il 6 luglio. Da quello di Klimt, tra i più famosi nella storia dell’arte, a quello pop tra Madonna e Britney Spears agli Mtv Video Music Awards del 2003. Dal Bacio davanti l’Hotel de Ville, celebre scatto di Robert Doisneau, a quello più romantico della storia del cinema, tra Vivien Leigh e Clarke Gable in Via col vento, of course. Il bacio è da sempre un momento magico, dunque la Giornata dedicata se la merita tutta. E poi uno appassionato fa bruciare 6.4 calorie al minuto, mica male? Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Mascherina (quasi) appesa al chiodo e bocca ai nastri di partenza, pronta a schioccare 24mila baci e oltre. Le labbra non aspettano altro che essere di nuovo le star del makeup e di vestirsi di tonalità brillanti. Ancora di più in occasione della Giornata Internazionale del Bacio, il 6 luglio. Da quello di Klimt, tra i più famosi nella storia dell’arte, a quello pop tra Madonna e Britney Spears agli Mtv Video Music Awards del 2003. Dal Bacio davanti l’Hotel de Ville, celebre scatto di Robert Doisneau, a quello più romantico della storia del cinema, tra Vivien Leigh e Clarke Gable in Via col vento, of course. Il bacio è da sempre un momento magico, dunque la Giornata dedicata se la merita tutta. E poi uno appassionato fa bruciare 6.4 calorie al minuto, mica male?

