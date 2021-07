Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,92%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 4.327 punti (+0,57%). Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,07%); sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,38%. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori energia (-3,23%), finanziario (-1,82%) e materiali (-1,63%) sono tra i più venduti. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow ...

