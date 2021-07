Giorgia Meloni: “Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia” (Di martedì 6 luglio 2021) “Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia, ma anche che l’abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano”, ha annunciato Giorgia Meloni. “Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo. Non so neanche amministrare un su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 luglio 2021) “Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttoreha deciso di iscriversi a, ma anche che l’abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano”, ha annunciato. “Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo. Non so neanche amministrare un su Quotidianpost.

Advertising

AnnaP1953 : RT @realUmbertoLM: Giorgia Meloni: 'Presenterò un atto in Parlamento per chiedere di annullare ogni forma di accordo commerciale con le naz… - LRompicoglioni : Giorgia Meloni ha annunciato,con grande fierezza e orgoglio,che V Feltri sarà il capolista di FDI alle prossime ele… - MimmoLombezzi : @paolomadron @matteorenzi @ChiaraFerragni Anche Giorgia Meloni VS Wanna Marchi, ma dimentichi il Match più importante : CONTE vs GRILLO - QuotidianPost : Giorgia Meloni: “Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia” - ciolonap : RT @Mov5Stelle: Non smettono di elogiarlo e sostenerlo. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno scelto Viktor Orban come fedele alleato in Eu… -