Giordano | “Napoli con mille contraddizioni | sbagliano tutti”

(Di martedì 6 luglio 2021)dallesecondo Antonio, giornalista di Corriere dello Sport. A Radio Marte si fa il punto sulla situazione dela partire dalle dichiarazioni di Sarri che hanno svelato un contatto a gennaio con Aurelio De Laurentiis: “A gennaio, quando scrivevamo che aveva sentito De Laurentiis e che il presidente aveva chiamato altri allenatori, emerse un tweet. E Zazzaroni fece un gran bel pezzo, ricco di ironia, in cui diceva che ero impazzito. Le verità poi vengono fuori alla distanza, le altre verranno fuori nel tempo. Il gioco a massacro si fa su una categoria che è composta ...

Advertising

napolipiucom : Giordano: “Stadi chiusi e ricavi a picco. Ecco quanto può spendere il #Napoli” - MondoNapoli : Cds - Giordano: 'Sarri contattato da De Laurentiis? Era ovvio. Maksimovic innamorato di Napoli...' -… - _SiGonfiaLaRete : #CdS, #Giordano: '#Sarri contattato da #DeLaurentiis? Alla fine le verità vengono fuori. #Maksimovic innamorato di… - ASAPDAVVV : @Napoli_Report @MarcoGiordano6 sto cazzo de marco giordano - epicoautomatico : La Cerimonia di apertura di Italia 90 utilizavano il 5-3-2 allora era senza peccato originale? se no stai 1 anno fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano Napoli

napolipiu.com

...e di quella Antinoo Arcigay, diretta da Mario Mieli e il cui nome si ispira al famoso giovinetto amante dell'imperatore romano Adriano. Durissime, invece, le parole del cardinale, ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Calciomercato Show - Insigne trae Milan: il punto die Camelio Insigne © Getty ...Antonio Giordano il punto sul calciomercato del Napoli: "Pochi incassi, la SSCN non può spendere oltre i 70 milioni di euro".Cds - Giordano: "Sarri contattato da De Laurentiis? Era ovvio. Maksimovic innamorato di Napoli..." queste le parole a Marte Sport Live.