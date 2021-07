Ginnastica artistica, Olimpiadi 2021: l’Italia delle Fate, serve una magia mondiale. E Vanessa Ferrari… L’analisi delle convocate (Di martedì 6 luglio 2021) l’Italia era entrata in una nuova dimensione ai Mondiali 2019, quando conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre. Nella prova che misura la forza del movimento di un’intera Nazione, il Bel Paese era riuscito addirittura a salire sul podio alle spalle delle corazzate USA e Russia, mettendo a tacere la blasonata Cina, ma anche Francia, Gran Bretagna e le altre grandi del Pianeta. Il calendario recitava 8 ottobre 2019, la Ginnastica artistica femminile toccava con mano il miglior risultato della sua storia nella kermesse iridata (parlando di team event, discorso a parte meritano le gesta ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)era entrata in una nuova dimensione ai Mondiali 2019, quando conquistò una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre. Nella prova che misura la forza del movimento di un’intera Nazione, il Bel Paese era riuscito addirittura a salire sul podio alle spallecorazzate USA e Russia, mettendo a tacere la blasonata Cina, ma anche Francia, Gran Bretagna e le altre grandi del Pianeta. Il calendario recitava 8 ottobre 2019, lafemminile toccava con mano il miglior risultato della sua storia nella kermesse iridata (parlando di team event, discorso a parte meritano le gesta ...

