Gigi Hadid | richiesta alla stampa | “Non posso proteggere mia figlia da tutto”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Gossip La top model condivide una lunga lettera, attraverso la quale chiede di avere rispetto per la decisione che ha preso insieme a Zayn Malik sulla piccola Khai Pubblicato su 6 Luglio 2021decide di scrivere una lettera apertaper fare unasullaKhai. Nel settembre del 2020, la top model e Zayn Malik hanno accolto la loro bambina, ma hanno subito preso una decisione: non condividere mai le foto del suo viso. Infatti, sui social fanno attenzione a non pubblicare la faccia di Khai. Una scelta molto comune, sebbene ormai nell’era ...

... quando non lo fanno, i paparazzi non dovrebbero rispettare la privacy e le scelte dei genitori? A questo proposito è interessante la riflessione innescata damamma di una bambina di nome ...La top model condivide una lunga lettera, attraverso la quale chiede di avere rispetto per la decisione che ha preso insieme a Zayn Malik sulla piccola ...La modella ha chiesto di aiutarla a proteggere la piccola: «Lei non ha mai scelto di essere un personaggio pubblico».Ecco il testo tradotto in italiano della lettera completa che Gigi Hadid ha scritto e intitolato "Lettera di una mamma".