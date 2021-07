Giappone | calano i consumi delle famiglie a maggio

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di, ifamiliari mensili insono scesi del 2,1% in termini reali rispetto ad aprile mentre sono saliti dell’11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato comunicato l’Ufficio statistico nazionale nipponico risulta miglioreaspettative degli analisti che erano per un decremento più robusto, ovvero del 3,7%. In termini nominali sono scesi del 2,1% su mese ma sono cresciuti dell’11,4% su anno. Sempre a, la media mensile dei redditioperaie, si è attestata a 489.019 yen con un calo ...

Nel mese di maggio, i consumi familiari mensili in Giappone sono scesi del 2,1% in termini reali rispetto ad aprile mentre sono saliti dell'11,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato comunicato l' Ufficio statistico nazionale