Gianni Morandi saluta Raffaella Carrà | il video del duetto in Il Mio Canto Libero

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 luglio 2021)sulle note delin Il Miodi Lucio Battiti. I due cantarono insieme il celebre brano di Battisti qualche anno fa, oraricorda quei momenti sui social nel post in cuila Raffa nazionale. Scomparsa ieri, 5 luglio, in seguito a problemi di salute, numerosi gli artisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso un pensiero per lei. A questi si aggiungeche ha ricordato il momento in ...