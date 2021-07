Gianni Bugno | la leggenda umile del ciclismo italiano in diretta con FqMagazine | appuntamento alle 15

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) “Trentanove davanti, diciannove dietro” sulla Marmolada per conquistare il Giro d’Italia 1990. Ma anche: 53 davanti e 12 dietro per battere tutti i ragazzini quando ancora correva attorno alla sua Monza.e i suoi rapportoni per spingere duro, anche in salita, sulla sua bicicletta da corsa, per le strade di mezzo mondo, è il protagonista di una nuova puntata di SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini. Martedì 6 luglio 2021ore 15 insulla pagina Facebook die sulla pagina Youtube del FattoQuotidiano, lo storico vincitore di due campionati del mondo (1991-1992) e di una ...