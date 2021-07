Giannelli per L’Obbligo Vaccinale | Altrimenti La Scuola Resta in Emergenza

(Di martedì 6 luglio 2021) Antonello, presidente dell’Associazione nazionale presidi, parla di campagnae diin sicurezza. “Non vedo grandi novità nelle indicazioni del Cts, se non che bisogna accelerare con la ...

Advertising

Olivieri2Va : Spero si spinga per sistemi di aerazione,monitoraggio Co2 e abolizione #classipollaio,ma se si accontenteranno di t… - notesuacq : @FranceskoNew @ArmandoTerminio @FLCCGIL @cislscuola @uilscuolanazio1 @Snalsnet @GildaInsegnanti @Confsalnet… - FranceskoNew : @Olivieri2Va @anpcommunity @anto_giannelli @Corriere @giannafregonara siamo al 6 luglio... invocare i vaccini come… - ScuolaNoCovid : @anpcommunity @anto_giannelli @Corriere @giannafregonara @anpcommunity voi dovreste chiedere con forza interventi p… - FranceskoNew : @ArmandoTerminio @FLCCGIL @cislscuola @uilscuolanazio1 E magari, Giannelli (e non solo: @Snalsnet @GildaInsegnanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli per

In vista della riapertura delle scuole previstasettembre si lavoraevitare l'incubo dello scorso anno scolastico. Il presidente dell'ANP, Antonello, all'Adnkronos, spiega: 'I ...Colaci einvece solo pochi giorni di riposo, il ritrovole amichevoli con l'Argentina di Solè a Cisterna di Latina sabato 10 luglio alle ore 20:30 e domenica 11 luglio alle ore 18:...Si è chiuso il raduno romano della nazionale italiana di pallavolo maschile. Quello più atteso, quello dal quale sono usciti i dodici scelti dal CT Blengini per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi d ...Ci sono ancora 215 mila professori da immunizzare. «Noi abbiamo come obiettivo la presenza e dall’altra parte il fatto che siano tutti vaccinati», spiega il ministro dell’Istruzione ...