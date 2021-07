GETTR | il social pro-Trump | bucato al day one | Punto Informatico

(Di martedì 6 luglio 2021) Esordio tribolato per la piattaforma, online e subito oggetto di una violazione: alcuni profili di rilievo interessati dall’attacco., ilpro-al day one. Read MoreL'articolo, ilpro-al day oneproviene da HelpMeTech.

Esordio tribolato per la piattaforma, online e subito oggetto di una violazione: alcuni profili di rilievo interessati ...New York, 05 lug 16:08 -, ilnetwork lanciato la scorsa settimana dal portavoce dell'ex presidente Donald Trump, Jason Miller, è stato attaccato da...Esordio tribolato per la piattaforma, online e subito oggetto di una violazione: alcuni profili di rilievo interessati dall'attacco.Nasce GETTR, la piattaforma social creata appositamente per gli utenti conservatori repubblicani dopo il band di Donald Trump da Twitter.