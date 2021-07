Gettr | il nuovo social network filo-trumpiano | è stato subito hackerato

(Di martedì 6 luglio 2021) (foto: Unsplash), ilmedia di destra creato dall’ex consigliere di Donald Trump, Jason Miller, è online da poco ma è giàdomenica, il giorno del suo lancio ufficiale. A essere presi di mira per primi sono stati i profili verificati di diverse personalità del mondo repubblicano e, come Mike Pompeo, Steve Bannon, Marjorie Taylor-Greene, Harlan Hill e lo stesso Miller. L’hacker ha violato e modificato tutti i profili degli utenti interessati aggiungendo lo stesso messaggio: “@JubaBaghdad era qui ^^ palestina libera ...

MassimoRosss : Cari amici mi sono appena registrato su GETTR, il nuovo social network senza censura Twitter servante dello stato p… - jacoposimonetta : Consiglio a tutti di aprire un accout su GETTR. Potenzialmente, sarà il nuovo twitter. Solo che lì possiamo dire qu… - IsMadeInItaly_T : Il lancio del nuovo social Gettr - Billa42_ : Sonic: il meme inonda il nuovo social pro Trump -

Come possiamo vedere grazie anche a Business Insider, il team Trump ha reso disponibile la prima beta delsocial networkpensato per 'impedire ai conservatori di essere censurati sulle ...... in cinese, per dar voce al dissenso contro il Partito comunista , negli ultimi giorniè nato ... ieri è stato uno dei consiglieri di Trump, Jason Miller , ad annunciare la nascita di questo...Esordio tribolato per la piattaforma, online e subito oggetto di una violazione: alcuni profili di rilievo interessati dall'attacco.Nasce GETTR, la piattaforma social creata appositamente per gli utenti conservatori repubblicani dopo il band di Donald Trump da Twitter.