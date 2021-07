Germania, “stop alle restrizioni a fine agosto”: la richiesta del ministro degli Esteri motivata dai vaccini (Di martedì 6 luglio 2021) “Quando tutti avranno ricevuto questa offerta non ci sarà più alcuna giustificazione giuridica e politica per mantenere le misure”. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in un’intervista a Sueddeutsche Zeitung, preme sul governo affinché a fine agosto vengano rimosse tutte le restrizioni introdotte con la pandemia. Una proposta motivata alla tempistica delle vaccinazioni perché, entro la fine del prossimo mese, tutti i tedeschi avranno avuto – come da piani dell’esecutivo – la possibilità di ricevere il siero. In queste settimane si discute anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “Quando tutti avranno ricevuto questa offerta non ci sarà più alcuna giustificazione giuridica e politica per mantenere le misure”. Iltedesco Heiko Maas, in un’intervista a Sueddeutsche Zeitung, preme sul governo affinché avengano rimosse tutte leintrodotte con la pandemia. Una propostaalla tempistica delle vaccinazioni perché, entro ladel prossimo mese, tutti i tedeschi avranno avuto – come da piani dell’esecutivo – la possibilità di ricevere il siero. In queste settimane si discute anche in ...

