Galli: “Johnson riapre tutto? Non sceglie il bene comune” (Di martedì 6 luglio 2021) “Boris Johnson fa una scelta politica. Non mi pare una scelta per il bene comune della nazione, mi permetta di dubitarne…”. Il professor Massimo Galli risponde così alle domande sulla scelta dell’Inghilterra: il premier Boris Johnson ha annunciato la riapertura totale dal 19 luglio: via la mascherina, stop al distanziamento sociale, anche se è previsto un aumento dei casi e un inevitabile numero di morti. E in Italia? “Abbiamo vaccinato molto, non abbastanza ma molto. Siamo ragionevolmente sicuri, la variante Delta e la variante Delta Plus possono infettare anche i vaccinati: ma chi è vaccinato non viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) “Borisfa una scelta politica. Non mi pare una scelta per ildella nazione, mi permetta di dubitarne…”. Il professor Massimorisponde così alle domande sulla scelta dell’Inghilterra: il premier Borisha annunciato la riapertura totale dal 19 luglio: via la mascherina, stop al distanziamento sociale, anche se è previsto un aumento dei casi e un inevitabile numero di morti. E in Italia? “Abbiamo vaccinato molto, non abbastanza ma molto. Siamo ragionevolmente sicuri, la variante Delta e la variante Delta Plus possono infettare anche i vaccinati: ma chi è vaccinato non viene ...

