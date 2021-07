Gagliardini scalpita | Vecino in stand - by | Inzaghi valuterà entrambi

(Di martedì 6 luglio 2021) Se il mercato (quello di un certo tipo) è inaccessibile, logico che si debba puntare su quello 'interno'. Perlomeno, per quanto riguarda le zone numericamente coperte. Tradotto: via alle valutazioni ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gagliardini scalpita

La Gazzetta dello Sport

Probabilmente sarebbe inutile (e rischioso a livello economico) rinunciare a uno trae Vecino per poi investire nuovamente sul sostituto: le casse non permettono spese non considerate ...Stefano SENSI 5,5: Youngsulla fascia, ma le sue aperture sono spesso mal calibrate. ... Roberto6,5: qualche leggerezza in fase di impostazione. Non sempre disponibile ai suoi ...