Funerali di Raffaella Carrà venerdì a Roma Tutti gli orari

(Di martedì 6 luglio 2021) Sono in programma per9 luglio idi, icona della tv italiana ed europea morta ieri all'età di 78 anni secondo indiscrezioni di stampa per un tumore al polmone. Le ...

Advertising

Adnkronos : #RaffaellaCarrà, venerdì i funerali: domani corteo nei luoghi #Rai, camera ardente al Campidoglio. - Corriere : ?? I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì a Roma. Giovedì la camera ardente - repubblica : ?? L'addio a Raffaella Carra', domani a Roma il corteo nei luoghi simbolo della Rai. Giovedi' la camera ardente, ven… - fraversion : le esequie di Raffaella Carrà iniziano domani con il corteo funebre che partirà dalla sua casa e passerà davanti al… - SmorfiaDigitale : Raffaella Carr , corteo, camera ardente e funerali: cos l'ultimo saluto alla reg... -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Raffaella

APPROFONDIMENTI LUTTOCarrà, corteo, camera ardente e:... SPETTACOLICarrà, l'omaggio delle persone davanti alla... SUI SOCIALCarrà, Laura Pausini lancia l'...Carrà . Partono domani con un corteo funebre le esequie della conduttrice scomparsa a 78 anni per una malattia che non ha voluto rendere nota. Mentre giovedì ci sarà la camera ...Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12, a Roma presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, i funerali di Raffaella Carrà. Ma le celebrazioni di addio alla grande ...ROMA - Si terranno giovedì 8 luglio i funerali di Raffaella Carrà, morta lunedì all'età di 78 anni. Mercoledì 7 luglio, Roma sarà attraversata da un corteo funebre che toccherà una serie di luoghi leg ...