Funerali di Raffaella Carrà Laura Pausini chiede il lutto cittadino | Milly Carlucci di intitolarle il Foro Italico

Leggi su biccy

(Di martedì 6 luglio 2021) Idisi terranno venerdì, a partire dalle 12, presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio, a Roma. L’evento sarà trasmesso presumibilmente in diretta su Rai Uno, come avvenuto per l’ultimo saluto a Gigi Proietti lo scorso novembre. Domani, invece, nel primo pomeriggio partirà il corteo funebre per l’ultimo saluto. Si partirà da Via Nemea 21 (dove abitava), passando per l’Auditorium Rai del(in via Teulada 66), poi al Teatro delle Vittorie, fino alla sede Rai di Viale Mazzini ed infine in Campidoglio. Qui, nella Sala Protomoteca, si terrà la ...