Francesca Michielin apre il Marostica Summer Festival 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) Fra gli ospiti, Piero Pelù e Gianna Nannini. Il meglio del musical con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone Marostica – Conto alla rovescia per l’inaugurazione della sesta edizione di Marostica Summer Festival. Il Festival della ripartenza, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, è uno straordinario cartellone che, dall’8 al 16 luglio, ospita in Piazza Castello importanti nomi del panorama nazionale, spaziando dalla musica d’autore al rock, dal musical alla canzone leggera. Con una novità rispetto a quanto già annunciato: i Blonde Brothers, i ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021) Fra gli ospiti, Piero Pelù e Gianna Nannini. Il meglio del musical con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone– Conto alla rovescia per l’inaugurazione della sesta edizione di. Ildella ripartenza, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di, è uno straordinario cartellone che, dall’8 al 16 luglio, ospita in Piazza Castello importanti nomi del panorama nazionale, spaziando dalla musica d’autore al rock, dal musical alla canzone leggera. Con una novità rispetto a quanto già annunciato: i Blonde Brothers, i ...

Advertising

Hygbor : RT @100kgdicaos: Ambra: Tuca Tuca Annalisa: E Salutala Per Me Emma: Rumore Elettra Lamborghini: Che Dolor Elisa: Forte Forte Forte Elodie:… - 100kgdicaos : Ambra: Tuca Tuca Annalisa: E Salutala Per Me Emma: Rumore Elettra Lamborghini: Che Dolor Elisa: Forte Forte Forte… - sonikmusicnet : Ora in onda: Carl Brave - Fotografia ft. Francesca Michielin Fabri Fibra 2018 - giulliiiaa : Ma solo secondo me Natascia assomiglia a Francesca Michielin #TemptationIsland - postmalocchio : Natascia è un ibrido tra Francesca Michielin e tove lo #TempationIsland -