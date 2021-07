Frana Fipili a Ginestra, lavori 24h dopo ultimo avvallamento: "Non c'è tempo da perdere" (Di martedì 6 luglio 2021) Basta indugi, lavori in somma urgenza 24 ore su 24 perché l'ultimo avvallamento in direzione mare fa capire che l'unica corsia libera viene troppo sollecitata e potrebbero esserci nuovi cedimenti. Il ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 luglio 2021) Basta indugi,in somma urgenza 24 ore su 24 perché l'in direzione mare fa capire che l'unica corsia libera viene troppo sollecitata e potrebbero esserci nuovi cedimenti. Il ...

