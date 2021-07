Formazioni ufficiali Italia Spagna | Morata in panchina

(Di martedì 6 luglio 2021) Ledimatch valido per la semifinale di Euro2020: le scelte dei commissari tecnici Ecco gli schieramentidi, match valido per la semifinale di Euro 2020: le scelte dei commissari tecnici.(4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.(4-3-3) – Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal. Ct: Luis ...

Advertising

fanpage : #ItaliaSpagna, una clamorosa esclusione nella formazione dei nostri avversari - sportface2016 : #Euro2020: le formazioni ufficiali di #ItaliaSpagna, fuori Morata #ITAESP - squeeze9 : La ferrari e varriale dormono in attesa delle formazioni ufficiali (uscite dieci minuti fa).... #EURO2020 #ItaliaSpagna - MilanLiveIT : #ITA vs #ESP LE FORMAZIONI UFFICIALI ?? #EURO2020 - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Italia - Spagna,ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini (probabile ...Ledi Italia - Spagna, semifinale di Euro 2020. A Wembley gli azzurri cercano il pass per la finalissima contro una tra Inghilterra e Danimarca. Si gioca alle 21:00 di martedì 6 ...A poco più di un'ora dall'inizio di Italia-Spagna, gli allenatori, Mancini e Luis Enrique, hanno diramato le formazioni ufficiali.Allo stadio di Wembley si gioca Italia-Spagna per la semifinale di Euro 2020, partita che vale la finale dell’Europei per gli Azzurri di Mancini ...