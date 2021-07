Fondazione Banco di Napoli, un campo estivo per i bimbi delle periferie. Premiata Rossella Paliotto (Di martedì 6 luglio 2021) Un campo estivo per i ragazzi fragili, a rischio di marginalizzazione sociale, per permettere loro di recuperare la socialità e l’attitudine allo sport compromesse dalla pandemia. La Fondazione Banco di Napoli e la Fondazione Carisal hanno avviato, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, il Progetto “R-Estate Insieme”, un campo estivo Sportivo multi-tematico rivolto agli under 15, dedicato allo sport, a laboratori musicali, teatrali e soprattutto al divertimento. La Fondazione Banco di Napoli ha ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Unper i ragazzi fragili, a rischio di marginalizzazione sociale, per permettere loro di recuperare la socialità e l’attitudine allo sport compromesse dalla pandemia. Ladie laCarisal hanno avviato, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, il Progetto “R-Estate Insieme”, unSportivo multi-tematico rivolto agli under 15, dedicato allo sport, a laboratori musicali, teatrali e soprattutto al divertimento. Ladiha ...

