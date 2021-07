Fois, un italiano alle Finals Nba: 'Paul per Phoenix è come Ibra per il Milan' (Di martedì 6 luglio 2021) Il paragone è di quelli belli, facili da capire, fatto con cognizione di causa. 'Da tifoso Milanista, mi piace paragonare quello che ha fatto Chris Paul per i Phoenix Suns a quello che Zlatan ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) Il paragone è di quelli belli, facili da capire, fatto con cognizione di causa. 'Da tifosoista, mi piace paragonare quello che ha fatto Chrisper iSuns a quello che Zlatan ...

Advertising

maplewhite1912 : RT @artdielle: “Quando penso a cosa significhi per me, prima lettore e che scrittore, lo specifico letterario contemporaneo italiano declin… - CorradoOcchipi1 : RT @artdielle: “Quando penso a cosa significhi per me, prima lettore e che scrittore, lo specifico letterario contemporaneo italiano declin… -