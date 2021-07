Fiorentina | ufficiale Burdisso | è il nuovo direttore tecnico

(Di martedì 6 luglio 2021) FIRENZE - Dopo aver ufficializzato Vincenzo Italiano come sostituto di Rino Gattuso, c'è un'altra novità per la. Il club viola, infatti, ha reso noto il nome del: ...

Advertising

DiMarzio : #Burdisso nuovo direttore tecnico della #Fiorentina - CalcioNapoli24 : - marinabeccuti : Ufficiale, Burdisso nuovo dt della Fiorentina - Torinogranatait : Ufficiale, Burdisso nuovo dt della Fiorentina - infoitsport : Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Nicolas Burdisso come direttore tecnico -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ufficiale

... c'è un'altra novità per la. Il club viola, infatti, ha reso noto il nome del nuovo ... Ora il suo ruolo èNicolas Burdisso è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della. L'annuncioNicolas Burdisso, ex difensore di Roma, Torino e Inter, è stato nominato nuovo Direttore Tecnico della. Burdisso ha già ricoperto un ruolo dirigenziale dopo ...Era sbarcato a Firenze qualche giorno fa, adesso la Fiorentina ha ufficializzato Nicolas Burdisso come nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Il club viola l'ha reso noto sui suoi ...Nicolas Burdisso è il nuovo direttore tecnico della Fiorentina: adesso è ufficiale. Il club viola, nonostante le voci sull’incarico all’ex difensore argentino si rincorressero da diversi giorni, lo ha ...