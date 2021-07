Fiorentina | Nicolas Burdisso è il nuovo direttore tecnico

Leggi su zon

(Di martedì 6 luglio 2021) L’ex dirigente del Boca Juniors,, entra a far parte della società Viola: dopo Italiano, Commisso continua a rivoluzionare l’assettodellaContinua il restyling in casa, e dopo l’arrivo di Vincenzo Italiano, il club Viola ha ufficializzato in questi minuti anche il nome del. Ad affiancare Daniele Pradé è stata nominata una vecchia conoscenza del calcio italiano,. L’ex di Roma, Inter e Boca Juniors si è presentato in questo modo ai ...