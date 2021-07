Finto incidente domestico a Elba, era omicidio: marito della vittima arrestato (Di martedì 6 luglio 2021) Finto incidente domestico a Elba, era omicidio: il marito della vittima è stato arrestato. All’inizio tutto lasciava pensare ad un incidente. Una donna di 59 anni, Silvia Del Signore, era stata ritrovata, riversa sul pavimento del suo bagno, priva di vita. Ci troviamo alla periferia di Portoferraio. Un tragico incidente domestico la prima, sommaria ipotesi. Ma era davvero così? I carabinieri dopo un accurato sopralluogo prima e da ulteriori indagini svolte immediatamente dopo, avevano ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021), era: ilè stato. All’inizio tutto lasciava pensare ad un. Una donna di 59 anni, Silvia Del Signore, era stata ritrovata, riversa sul pavimento del suo bagno, priva di vita. Ci troviamo alla periferia di Portoferraio. Un tragicola prima, sommaria ipotesi. Ma era davvero così? I carabinieri dopo un accurato sopralluogo prima e da ulteriori indagini svolte immediatamente dopo, avevano ...

