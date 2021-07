Finito il rave nel Pisano con oltre 6 mila persone Grave un 19enne | ha bevuto un refrigerante per auto

(Di martedì 6 luglio 2021) Si trova ricoverato nell’ospedale di Pisa in condizioni gravi un ragazzo di 19 anni, proveniente dalla Lombardia, che ha partecipato alparty di Santa Maria a Monte. La prognosi è riservata. A ridurlo in questo stato, sarebbe stato del liquidodei veicoli in sosta nell’area. Non è ancora chiara la circostanza che avrebbe portato il giovane a ingerire la sostanza. La questura ha parlato di «sospetta ingestione di glicole etilenico». Un altro lombardo, nelle scorse ore, èin ospedale: il 40enne ha riportato una sospetta frattura a un arto. Un bollettino di guerra, dunque, arriva deaparty ...

Il tuo browser non supporta il tag iframe Com'èilabusivo in provincia di Pisa Nel corso dell'evento illegale, c'è stato persino l'arresto di un cittadino brasiliano di 38 anni residente ...... destinatario di un mandato di cattura per una precedente condanna, mentre due italiani, di Pesaro e della provincia di Milano, sono stati denunciati per pregresse partecipazioni ad altriparty. ...Andava avanti da più di tre giorni e non sembrava essere destinato a interrompersi. Il rave illegale organizzato a Tavolaia, in provincia di Pisa, si è concluso e potrebbe ...Grave in ospedale a Pisa, è ricoverato in prognosi riservata, un 19/enne della Lombardia che era tra i partecipanti al rave party di Santa Maria a Monte in corso da sabato e al quale hanno preso parte ...