Finale Euro2020: Eriksen e i medici che l’hanno salvato invitati a Wembley (Di martedì 6 luglio 2021) La Uefa ha invitato i medici accorsi per salvare la vita ad Eriksen e lo stesso giocatore, a Wembley per la Finale dell’Europeo Come riportato da Espn, la Uefa ha invitato per la Finale dell’Europeo, che si terrà domenica a Wembley, i medici che hanno salvato la vita a Christian Eriksen durante l’arresto cardiaco e lo stesso giocatore danese a scendere sul terreno di gioco. Uno dei paramedici, Peder Ersgaard, si è detto onorato di ricevere un invito VIP dal boss UEFA Aleksander Ceferin: «Sono eccitato, come un bambino alla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) La Uefa ha invitato iaccorsi per salvare la vita ade lo stesso giocatore, aper ladell’Europeo Come riportato da Espn, la Uefa ha invitato per ladell’Europeo, che si terrà domenica a, iche hannola vita a Christiandurante l’arresto cardiaco e lo stesso giocatore danese a scendere sul terreno di gioco. Uno dei para, Peder Ersgaard, si è detto onorato di ricevere un invito VIP dal boss UEFA Aleksander Ceferin: «Sono eccitato, come un bambino alla ...

Advertising

FBiasin : L'#Uefa ha invitato #Eriksen e i paramedici che hanno contribuito a salvargli la vita alla finale di #EURO2020 in p… - GiuseppeConteIT : Senza risparmio, ogni gara una finale: cuore, grinta e tenacia. In una parola, Italia! ???? #BELITA #BelgioItalia… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Belgio ?? ???? #Italia ?? Oggi, h 21.00 ??? #FußballArena - #MonacoDiBaviera ?? Quarti di finale ??… - TuttoMercatoWeb : La UEFA invita Eriksen e i paramedici che lo hanno salvato alla finale di Euro2020 a Wembley - IppolitoMimi : RT @Satiraptus: Appello del governo inglese ai tifosi: 'Non andate a #Roma per i quarti di finale'. Bravi, non andate proprio, tenetevi i v… -